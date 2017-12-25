Состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Москве крайне тяжелое

Двое пострадавших в ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава города также выразил сочувствие семьям погибших.

Трагедия произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще восемь пострадали. Водитель транспортного средства был задержан.

На месте аварии образовались пробки длиной более 3 км. Движение транспорта в районе ДТП частично ограничено.