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Состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Москве крайне тяжелое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двое пострадавших в ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава города также выразил сочувствие семьям погибших.

Трагедия произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще восемь пострадали. Водитель транспортного средства был задержан.

На месте аварии образовались пробки длиной более 3 км. Движение транспорта в районе ДТП частично ограничено.

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