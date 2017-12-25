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Одного из пострадавших в ДТП с автобусом в Москве эвакуировал вертолет

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Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим днем в понедельник, 25 декабря, около станции метро «Славянский бульвар».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. С места ДТП вертолет забрал одного из наиболее тяжелых пострадавших.

Портал iz.ru сообщил, что ДТП с участием автобуса произошло у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход, водитель транспортного средства задержан, версия теракта не рассматривается.

 В ДТП погибли пять человек, десять пострадали.

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