Власти Москвы оказывают помощь пострадавшим в ДТП на западе столицы
Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в результате ДТП на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход. Об этом в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.
Собянин уже прибыл к месту аварии у метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, в результате наезда автобуса погибли пять человек, восемь пострадали. Сообщается, что транспортное средство принадлежит транспортной компании из Одинцова. Водитель уже задержан. Отмечается, что предрейсовый осмотр не выявил у него нарушений состояния здоровья.
Портал iz.ru писал о том, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В настоящее время он уже задержан.