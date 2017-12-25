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Власти Москвы оказывают помощь пострадавшим в ДТП на западе столицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в результате ДТП на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход. Об этом в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

Собянин уже прибыл к месту аварии у метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, в результате наезда автобуса погибли пять человек, восемь пострадали. Сообщается, что транспортное средство принадлежит транспортной компании из Одинцова. Водитель уже задержан. Отмечается, что предрейсовый осмотр не выявил у него нарушений состояния здоровья.

Портал iz.ru писал о том, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В настоящее время он уже задержан.

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