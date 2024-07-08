ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран Североатлантического альянса организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах, предоставленных ведомством, показаны скрины переписок, пачки денег и разворот итальянского паспорта.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации этой акции, добавили в ЦОСе.

Проведенные ФСБ РФ оперативные мероприятия позволили нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предотвратить угон.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил гражданку Украины за шпионаж к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елены Усачевой, 68-летняя Лилия Хрустовская с сентября 2022 года собирала информацию о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих. Данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.