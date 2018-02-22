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Намеренно сбивший женщину в Ярославле водитель лишен прав

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Фото: youtube.com
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Суд в Ярославле лишил водительских прав мужчину, намеренно задевшего упавшую на пешеходном переходе женщину. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел 7 февраля и получил широкий общественный резонанс после публикации в интернете видео. На кадрах запечатлено, как водитель серебристой Lada Granta, стоявшей на светофоре, заметил упавшую на пешеходном переходе женщину, но не стал дожидаться, пока она поднимется, и сбил ее. После этого водитель скрылся.

Как выяснили сотрудники полиции, водителем оказался мужчина 1942 года рождения.

При этом очевидцы происшествия также проявили полнейшее безразличие и не торопились помочь. Стоявшие на светофоре авто объехали женщину, а пешеходы оказали помощь только спустя некоторое время.

Женщина была госпитализирована с травмой ноги, ей потребовалась операция.

«Судом он признан виновным в оставлении водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок полтора года», –– говорится в сообщении МВД.

21 февраля портал iz.ru сообщил, что самосвал «КамАЗ» сбил женщину с ребенком в Сочи. Женщина 43 лет и ее восьмилетний сын переходили проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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