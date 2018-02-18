Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

Электричка насмерть сбила подростка 2001 года рождения на Павелецком направлении Московской железной дороги. СК РФ начал доследственную проверку, сообщила представитель комитета Елена Марковская.

Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования подростка 2001 года рождения на станции Михнево Павелецкого направления Московской железной дороги», — приводит ее слова «РИА Новости».

Инцидент произошел около 20 часов вечера. По данным следствия, подросток шел вдоль путей в наушниках и не услышал приближения электрички Москва – Кашира. Машинист несколько раз подавал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Подросток от полученных травм скончался на месте.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.