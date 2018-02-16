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Двое мужчин погибли под колесами электрички на востоке Москвы

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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На востоке Москве электричка сбила двоих мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. Инцидент произошел в районе платформы Электрозаводская.

Как сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу, мужчины перелезали пути в обход турникетов и были травмированы электропоездом Москва–Куровская.

Оба пострадавших скончались от полученных травм до приезда врачей.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Следователи проводят проверку по факту случившегося. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа

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