Двое мужчин погибли под колесами электрички на востоке Москвы

На востоке Москве электричка сбила двоих мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. Инцидент произошел в районе платформы Электрозаводская.

Как сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу, мужчины перелезали пути в обход турникетов и были травмированы электропоездом Москва–Куровская.

Оба пострадавших скончались от полученных травм до приезда врачей.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Следователи проводят проверку по факту случившегося. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа