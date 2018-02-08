Два человека погибли под колесами электрички в Щербинке

Мужчина и женщина скончались под колесами электрички в Щербинке. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК.

ЧП произошло утром в четверг, 8 февраля, в 10:25 в районе станции «Щербинка» курского направления МЖД. Мужчина и женщина попытались перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте перед приближающимся поездом Москва–Серпухов. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Следователи проводят проверку по факту случившегося. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сообщает «ТВ Центр».