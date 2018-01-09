В Туле под колесами поезда погиб футболист

Футболист из Тулы Антон Мартынковский погиб под колесами поезда. Трагедия произошла 6 января около станции Криволучье.

Как передает сайт НТВ.Ru, 24-летнего игрока команды по мини-футболу «Луч» объявили в розыск 6 января, когда он не вернулся домой. Позже выяснилось, что Мартынковский попал под поезд. Тело футболиста было найдено утром в тот же день, однако опознали его только 9 января.

Сообщается, что Мартынковский выступал также в составе тульского «Арсенал-3».

Портал iz.ru писал о том, что 17-летний подросток погиб под колесами поезда на Казанском направлении Московской железной дороги. Трагедия произошла 11 декабря на перегоне между станциями Москворецкая и Пески.