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Неплательщик алиментов сбил пристава и протащил его по двору в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчина, задолжавший выплаты алиментов на общую сумму в 2 млн рублей, сбил судебного пристава и протащил его на двери несколько метров в одном из московских дворов.

Видеозапись инцидента публикует телеканал РЕН ТВ

Когда мужчину попытались задержать, ему на помощь бросилась женщина, предположительно жена. Также на момент инцидента в авто находился маленький ребенок.

Когда пристав попытался вытащить должника из авто, тот просто нажал на газ и протащил пристава несколько метров. Сотрудник ведомства получил травмы, уточняет телеканал.

После инцидента должник написал заявление о том, что приставы якобы избили его детей.

Ранее в январе 2018 года глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье. 

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