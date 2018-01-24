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Жириновский предложил освободить от алиментов многодетных мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье. Об этом он заявил в ходе посещения нотариальной конторы в рамках избирательной кампании.

«Если государство дает за первого ребенка 500 тыс. там, 450, а он (мужчина) уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить (от алиментов), если он еще становится отцом. У него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — приводит его слова «РИА Новости».

Он посетовал на несправедливость того, что женщине при рождении второго ребенка выплачивают материнский капитал, а мужчине со вторым ребенком в новой семье — ничего. По словам политика, это «удар по мужской части населения».

Тем временем российские власти поддержали реформу, по которой споры об алиментах предлагается рассматривать в упрощенном порядке. Соответствующие поправки в кодексы призваны снизить и перераспределить нагрузку на судей.

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