Женщины сильнее мужчин осложняют совместную жизнь

Социологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь. Представительницы прекрасного пола оказались более эмоциональными и склонными к сильному раздражению, сообщает издание Daily Mail.

Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. человек. Социологи попросили участников исследования рассказать о родственных и других взаимоотношениях с людьми, в том числе дать оценку совместному проживанию с матерями, сестрами и женами.

Согласно опросу, 15% взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. При этом совместное проживание с друзьями было трудным лишь в 7% случаев.

Осенью 2017 года ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Среди мужчин этот показатель намного ниже.