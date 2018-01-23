Алименты присудят по «упрощенке»

Судьи смогут отказаться от подготовки мотивировочной части своих решений, а значительную часть дел — например, споры об алиментах — будут рассматривать в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект Верховного суда (ВС) РФ вчера поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с обсуждением. Правкомиссия против единовременного введения в судах так называемого профессионального представительства, когда интересы сторон могут представлять исключительно адвокаты и лица с высшим юридическим образованием.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект ВС, предусматривающий серьезные изменения для участников споров, рассказал «Известиям» источник, знакомый с материалами комиссии. ВС обнародовал документ осенью прошлого года, однако еще не внес его в Госдуму. Поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства призваны снизить и перераспределить нагрузку на судей.

Меньше слов и больше «упрощенки»

ВС готов разрешить судьям не писать мотивировочную часть решений по гражданским и арбитражным делам, в которой описывается суть дела и причины вынесения решения. Право на лаконичность получают и вышестоящие суды, если оставляют решение коллег без изменения. Если же «мотивировка» нужна, придется специально просить суд ее подготовить, следует из проекта. Всегда обосновывать решения придется по делам о взыскании денег из бюджета, банкротстве, корпоративных спорах, возмещении вреда, спорах о детях и о правах граждан на жилое помещение, а также в некоторых других случаях.

Новшества позволят сэкономить деньги и время, считает ВС. Мотивированное решение судья пишет до пяти дней, а его рабочий день обходится государству в 24–25 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Проект предусматривает, что суды должны чаще рассматривать дела в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон, на основании документов. Например, таким образом смогут разбирать дела о взыскании алиментов. Одновременно ВС предложил увеличить и «стоимость» исков, которые тоже могут рассматриваться по «упрощенке». В спорах в судах общей юрисдикции — со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в арбитражных — с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Профессиональные юристы и поверенные

Замечания у правкомиссии возникли по поводу идеи о том, чтобы представлять интересы сторон по арбитражным и гражданским делам могли исключительно адвокаты или лица с высшим юридическим образованием. Сейчас такие услуги может оказывать любой, независимо от образования: исключение сделано только для уголовных дел и некоторых споров граждан с государством. В комиссии решили, что единовременно вводить такую норму нельзя, так как это может спровоцировать нарушение конституционного права граждан на судебную защиту. Но концептуально предложение ВС поддержали, предложив попробовать обкатать его на работе самого ВС и кассационных судов.

В конце 2017 года, готовя отзыв на схожий законопроект главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), правкомиссия отмечала, что профессиональное судебное представительство может «существенно повысить» расходы даже тех, кто впервые обращается в суд по незначительным делам.

Скептично правкомиссия отнеслась и к идее ВС внедрить в судопроизводство поверенных, которые смогут работать наряду с профессиональным представителем. Прав у него меньше — давать пояснения по иску и получать копии судебных актов и извещения из суда, а потому и высшее юробразование не обязательно, следует из проекта. Такая новелла «требует аргументированного обоснования», заметили представители комиссии.

Не системно, но правильно

Мнения юристов по поводу законопроекта разделились. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков поддерживает документ в части изменения института судебного представительства.

— Конечно, это не комплексное и не системное решение проблемы, но это шаг в правильном направлении. Законопроект вполне вписывается в логику проекта Минюста о концепции регулирования профессиональной юридической помощи, более того, даже опережает его в этом вопросе по срокам реализации, — считает он.

Эксперт Ассоциации юристов России Леонтий Маршава полагает, что новелла позволит снизить нагрузку на суды общей юрисдикции. Он не видит рисков в отказе от обязательного составления мотивированного решения. Это само по себе не повлечет неправосудные или незаконные решения, рассуждает он: мотивировочная часть важна в первую очередь для обжалования решения суда первой инстанции. По его мнению, профессиональный юрист или адвокат, представляющие интересы в суде, в состоянии оценить перспективы обжалования и принять необходимые меры для подачи ходатайства о подготовке мотивировочной части.

В то же время партнер адвокатского бюро «Ильюшихин и партнеры» Алексей Гилинский считает, что проект в этой части требует существенной доработки. В судах часто можно встретить представителей, которые не способны даже грамотно писать, отмечает он, но ограничивать представительство путем установления образовательного ценза не вполне разумно. Так, по ряду дел, к примеру, дипломированный экономист может быть намного эффективнее юриста, рассуждает он.

При этом адвокат раскритиковал идею ВС о праве суда не писать решения полностью — по его мнению, она может нанести вред правосудию.

— По оценке наших западных коллег, низкий уровень обжалования судебных решений в их странах во многом обусловлен высоким уровнем подготовки и написания решений судами первых инстанций. Прочитав такое решение, участник дела реально осознает его бесспорность и сам отказывается от дальнейшего обжалования.

Эксперт опасается, что после принятия поправок «у людей будет отсутствовать понимание, почему суд вынес именно такое решение, какие у него были мотивы».