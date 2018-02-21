Самосвал «КамАЗ» сбил женщину с ребенком на переходе в Сочи

Самосвал «КамАЗ» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Адлерском районе города Сочи, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу.

Авария произошла вчера, 20 февраля, около 17:50, на одной из улиц Адлерского района города. Женщина 43 лет и ее восьмилетний сын переходили проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

В это время автомобиль «КамАЗ», под управлением 32-летнего мужчины, выехал на «красный» сигнал светофора и сбил пешеходов, сообщают «Кубанские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия мать и сын получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.