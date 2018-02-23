Пострадавших при ДТП в Кузбассе перевезут санавиацией в Красноярск

Пострадавших в ДТП с фурой и автобусом в Кемеровской области перевезут в Красноярск на самолете санитарной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Красноярского края.

«Туда вылетел борт санавиации из Красноярска. Часть пострадавших, кого можно перевозить, планируется доставить в Красноярск», - сообщили в ведостве.

ДТП произошло на трассе «Сибирь» в ночь 23 февраля. Автобус вез 52 человека из Красноярска в Шерегеш. При столкновении с грузовиком погибли водитель грузовика и пятеро пассажиров автобуса, еще 12 пострадали. Состояние троих оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной аварии стал занос задней части автобуса, из-за чего транспортное средство вынесло на встречную полосу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Известно, что на трассе была проведена противогололедная обработка, дорожные условия были в норме.

Ранее портал iz.ru опубликовал список пострадавших и видео с места ДТП.