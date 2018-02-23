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В Шанхае въехавший в толпу пешеходов водитель фургона скончался

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Фото: Global Look Press/Zhou Lei
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Водитель фургона, наехавший на пешеходов в китайском Шанхае 2 февраля, скончался в больнице. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

Напомним, в центре города, в районе Хуанпу минивэн выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. В салоне автомобиля находились баллоны с газом. По словам очевидцев, баллоны вспыхнули после ДТП, однако по некоторым данным, машина загорелась еще во время движения.

В результате инцидента пострадали 18 человек, включая водителя. Потерпевшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель фургона - 40-летний мужчина – скончался 13 февраля, однако в полиции сообщили об этом только сегодня. Согласно результатам расследования, мужчина занимался незаконной транспортировкой легковоспламеняющихся веществ. Причиной возгорания в салоне могло стать курение за рулем. 

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