В Шанхае въехавший в толпу пешеходов водитель фургона скончался

Водитель фургона, наехавший на пешеходов в китайском Шанхае 2 февраля, скончался в больнице. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

Напомним, в центре города, в районе Хуанпу минивэн выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. В салоне автомобиля находились баллоны с газом. По словам очевидцев, баллоны вспыхнули после ДТП, однако по некоторым данным, машина загорелась еще во время движения.

今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg — wenshixiu (@wenshixiu) 2 февраля 2018 г.

В результате инцидента пострадали 18 человек, включая водителя. Потерпевшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель фургона - 40-летний мужчина – скончался 13 февраля, однако в полиции сообщили об этом только сегодня. Согласно результатам расследования, мужчина занимался незаконной транспортировкой легковоспламеняющихся веществ. Причиной возгорания в салоне могло стать курение за рулем.