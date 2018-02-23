Появилось первое видео с места наезда автомобиля на пешеходов в Новосибирске

Женщина и трехлетний ребенок погибли, еще три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов во время салюта в честь 23 февраля в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, иномарка въехал в толпу во время салюта. Очевидцы полагают, что водитель засмотрелся на салют и потерял управление.

«В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару. Мальчик трех лет скончался на месте аварии, женщина погибла в машине скорой помощи», — цитирует ТАСС собеседника в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По его словам, еще трое человек пострадали — по предварительным данным, двое взрослых и один ребенок.

На месте работают 6 экипажей скорой помощи, 3 экипажа ДПС и спасатели МЧС.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.