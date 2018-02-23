Двое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Красноярском крае. По данным регионального ГУ МВД, авария произошла в пятницу, 23 февраля, на трассе между Енисейском и Лесосибирском.

Сообщается, что пострадавшие пассажиры микроавтобуса SsangYong Istana с ушибами доставлены в больницу. В результате аварии погибли мать и сын, находившиеся в легковом автомобиле ВАЗ 2109.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Красноярском крае в ДТП 10 февраля с участием минивэна и «КамАЗа» погибли восемь человек, в том числе двое детей и 17-летняя девушка. По предварительной версии, виновником аварии является 43-летний водитель Honda — выехав на встречную полосу, он врезался в грузовик.