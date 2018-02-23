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Ведется доследственная проверка после ДТП с шестью погибшими в Кузбассе

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Фото: IZ.RU
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По факту ДТП в Кемеровской области, жертвами которого стали шесть человек, начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

«Следствию предстоит установить, проходил ли водитель перед выездом в рейс медицинский осмотр, а также техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказано в сообщении.

ДТП произошло на трассе «Сибирь» в ночь 23 февраля. Автобус вез 52 пассажиров из Красноярска на горнолыжный курорт Шерегеш. На месте аварии погибли четыре пассажира автобуса и водитель, пятый пассажир умер позже. Пострадали 14 человек, состояние троих оценивается как тяжелое.

Предварительно установлено, что причиной аварии стал занос задней части автобуса, из-за чего транспортное средство вынесло на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru опубликовал список пострадавших и видео с места ДТП. 

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