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Число жертв ДТП в Красноярском крае увеличилось до восьми человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число погибших в крупном ДТП в Дзержинском районе Красноярского края возросло до восьми человек. Об этом в субботу, 10 февраля, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в числе жертв автокатастроф двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших сейчас устанавливаются. Сообщается, что на место ДТП вылетели врио замгубернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД. Кроме того, туда направлена группа опытных следователей, специализирующихся на расследовании автоаварий.

Портал iz.ru писал о том, что крупное ДТП произошло утром в субботу, 10 февраля, на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье. По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Водитель большегруза не пострадал, мужчина, находившийся за рулем иномарки, и все его пассажиры погибли.

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