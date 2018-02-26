Олимпиада молодых

На второй олимпийской неделе в Пхенчхане в составе сборной России вновь солировали лыжники, хоккеисты и фигуристы. Золотых медалей, правда, всего две. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Алина Загитова в состязаниях фигуристок, еще одну победу болельщикам подарила дружина Олега Знарка, обыгравшая в финале хоккейного турнира сборную Германии. Об этом и многом другом — в олимпийском дайджесте портала iz.ru.

Завершились Олимпийские игры в Пхенчхане. Российская команда завоевала на них 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Восемь лет назад в Ванкувере наград высшей пробы было три, но в общей сложности медалей было на две меньше (3+5+7).

15-летний чемпион

Очное сражение двух россиянок — Алины Загитовой и Евгении Медведевой, занимающихся к тому же еще и у одного тренера — Этери Тутберидзе, стало украшением олимпийского турнира фигуристов. Первая очная схватка этих двух, безусловно, самых талантливых фигуристок планеты состоялась в середине января в Москве в рамках чемпионата Европы. Месяц назад едва восстановившаяся после травмы двукратная чемпионка мира Медведева впервые проиграла более молодой сопернице чуть более пяти баллов.

Второе место Медведева оценила сдержанно, отметив куда более важное обстоятельство — само возвращение на лед. «Серебро есть серебро. Сложно поменять значение медали. Само соревнование — после двухмесячного перерыва это достаточно неплохо», — лаконично подвела итог чемпионату Европы сложившая с себя чемпионское звание спортсменка.

олимпиада9 Евгения Медведева, короткая программа Фото: REUTERS/John Sibley

На подготовку к главному в жизни старту у Медведевой оставалось меньше месяца, но москвичка не унывала. «Буду готовиться в том же русле, времени осталось немного. Но спасибо, что оно есть. Буду вкладываться в работу, жить настоящим, здесь и сейчас», — не по годам мудро рассуждала Медведева, только-только оправившись от тяжелой травмы. Двукратной чемпионке мира и Европы, главной претендентке на олимпийское золото, за три месяца до Игр диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. На тот момент это была трагедия, но не для Медведевой. Женя в кратчайшие сроки вернулась на лед.

В Пхенчхане Алина и Евгения встретились во второй раз: 15 лет против 18, Дон Кихот против Анны Карениной. Это была битва не на жизнь. В короткой программе Женя катала первой. Поставленные судьями 81,61 балла, казалось бы, гарантировали первое место, как никак москвичка увеличила на шесть десятых мировой рекорд, установленный ею же самой в Пхенчхане в командном турнире, но… Вышедшая на лед позже Медведевой Загитова еще раз обновила рекорд, получив от судей на балл больше. Всё благодаря уникальному каскаду 3–3 (лутц–риттбергер), который в мире на данный момент исполняет только Алина. В арсенале Медведевой при прочих равных каскад из флипа и тулупа.

олимпиада10 Алина Загитова, произвольная программа Фото: REUTERS/Damir Sagolj

Один балл перед произвольной программой можно было отыграть, лишь изменив ее, но подобный шаг мог привести и к срыву. Женя рисковать не стала. В итоге за произвольную программу россиянки получили абсолютно одинаковые оценки, уникальный случай в фигурном катании. Загитова стала первой обладательницей золотой медали в составе сборной России в Пхенчхане. Также Алина вошла в число самых молодых победительниц Игр. Моложе ее только американка Тара Липински, победившая в далеком Нагано в 1998 году.

Закончив выступление, Медведева заплакала, к этой Олимпиаде она шла три года. Через четыре года Жене будет 22. С одной стороны, расцвет карьеры, но не в случае с женским фигурным катанием. Уже сейчас в группе Этери Тутберидзе катается 13-летняя Александра Трусова, на днях в финале Кубка России исполнившая хоть и с ошибкой, но два четверных прыжка: сальхов и тулуп. К началу Олимпиады в Пекине ей будет 17. Сколько четверных к тому моменту она сможет исполнить — одному богу известно.

олимпиада11 Фото: REUTERS/Phil Noble

«Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалею, я сделала всё что могла», — сказала после соревнований Евгения Медведева.

Марафон вопреки

Феноменальное выступление на первой неделе соревнований лыжники повторили и на следующей. К пяти наградам первой половины Игр на второй половине дистанции команда Елены Вяльбе добыла еще три: две серебряные и одну бронзовую.

Первый комплект наград выиграли Денис Спицов и Александр Большунов в командном спринте, проигравшие всего-навсего 1,7 секунды норвежцам Сундбю и Клебо. Но с ними, пожалуй, сейчас никто не способен побороться за победу. К слову, Клебо в Пхенчхане стал самым молодым трехкратным олимпийским чемпионом в истории. Сундбю в Корее взял два золота и одно серебро.

олимпиада7 Денис Спицов и Александр Большунов Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler

Но по-настоящему драматичным для российского болельщика стал лыжный марафон — самый престижный старт для лыжников. Большую часть дистанции наши лыжники держались в тени группы лидеров. Лишь Большунов не давал покоя финну Нисканену и казаху Полторанину. Остальные наши ребята были очень далеки от медалей, тем удивительнее, как на финиш накатил Андрей Ларьков, еще в середине гонки числившийся близко ко второму десятку. Мы вполне могли рассчитывать и на золото. Большунов вез на своих плечах на финиш хитрого финна километров десять, но… за километр Нисканен бросился в отрыв. Большунов схватился за бок и вынужден был смириться с серебром.

«Конечно, разочарован. Сегодня нужно было выигрывать, — сказал Большунов после гонки изданию «Спорт-Экспресс». — Помешала небольшая проблема с лыжами. Когда их меняли первый раз, я оказался справа и не смог перестроиться. У меня не получилось занять позицию, чтобы заехать в бокс, и поэтому я проехал мимо. В целом мое выступление в Пхенчхане хорошее, четыре медали. После болезни очень рад, что так всё сложилось».

олимпиада8 Андрей Ларьков на дистанции 50 км классическим стилем

Что не удалось Большунову, с лихвой получилось у Андрея Ларькова, который в финальной разборке на финише утер нос и двукратному олимпийскому чемпиону Сундбю, и канадцу Харви. «Третий круг ехал на зубах, думал, что гонка для меня закончилась. Но когда поменял лыжи, они поехали очень хорошо, и я сумел вернуться на третье место», — отметил бронзовый призер Пхенчхана.

26 лет спустя

Олимпийский хоккейный финал: для одних — последний шанс, для других — первое серьезное испытание. Соперник попался сложный. Сборная Германии впервые в истории хоккея дошла до финального матча, обыграв на пути к заветным наградам Канаду, Швецию и Швейцарию. Да, конечно, эти команды привезли не самые сильные составы, но заслуг коллектива Марко Штурма это не умаляет.

Хоккейный финал получился в лучших традициях Голливуда. Немцы, ведомые молодым тренером, который только-только закончил карьеру и сыграл 15 полных сезонов в НХЛ, привезли в Пхенчхан боеспособный коллектив, который за 56 секунд до конца матча, казалось, был близок к главной сенсации Олимпийских игр. При счете 2:3 Сергей Калинин, в середине периода серьезно травмировавший правую руку при столкновении с воротами, оставил сборную России в численном меньшинстве. За минуту до конца матча Знарок выбрал единственно верный шаг: заменил вратаря на пятого полевого игрока. Это был невероятный риск, но… Никита Гусев всё перевернул с ног на голову. В нужный момент 25-летний нападающий в не самой простой ситуации бросил с неудобного хвата клюшки и поразил ближний угол — 3:3, овертайм.

В дополнительное время судьбу финала решило удаление Патрика Раймера. В игре 4 на 3 наша сборная играючи раскатала соперника, и 20-летний Кирилл Капризов, для которого эта Олимпиада была первой в карьере, блестящим щелчком установил окончательный счет — 4:3. Спустя 26 лет российская сборная вновь стала олимпийским чемпионом. По удивительному стечению обстоятельств, в Альбервиле мы также выступали под олимпийским флагом.

олимпиада2 Фото: REUTERS/Bruce Bennett

«У всей команды останется в памяти то, что мы выиграли золотые медали. Личного ощущения, что сделал что-то невозможное, нет. Я просто рад, что мы стали олимпийскими чемпионами», — сказал после встречи автор победной шайбы.

Что ж, победой наших хоккеистов поставлена яркая точка в этой длинной и странной Олимпиаде. И главный вывод — у нашего спорта есть будущее. Это и молодая поросль Елены Вяльбе, и наши девочки-фигуристки, и совсем еще молодые хоккеисты. Такие как, например, Кирилл Капризов. Ушли былые герои, иных и вовсе не пустили в Пхенчхан. Казалось бы, какие медали?! Но нынешняя молодежь выступила вопреки всему и вся, за что им надо сказать только спасибо.

олимпиада3 Фото: REUTERS/Brian Snyder

Одной строкой

В числе тех, кто также приятно удивил на минувшей неделе, Сергей Ридзик, взявший бронзу в довольно редкой для нашей страны дисциплине — ски-кроссе, фристайл. На его медаль, конечно, мало кто рассчитывал. Тем ценнее она оказалась.

олимпиада4 Сергей Ридзик, бронзовый призер в ски-кроссе, фристайл. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

А вот там, где мы серьезно рассчитывали на успех, случился провал. И речь, конечно, о сноуборде, где российские болельщики переживали за сочинских триумфаторов: Алену Заварзину и Вика Уайлда. В параллельном гигантском слаломе Алена дошла до полуфинала, где уступила немке Селине Йорг, а в заезде за третье место — еще одной представительнице Германии Рамоне Хофмайстер. Турнирный путь Уайлда и вовсе закончился на стадии 1/8 финала. Проигрыш на этой стадии россиянин объяснил разницей в двух трассах.

«На пологих участках синяя трасса медленнее, — сказал Уайлд. — В Сочи всё было по-другому. Там было честно, а по новым правилам всё решает квалификация. Я проехал ее неудачно — и сразу всё стало понятно. Все, кто сегодня едет по синей трассе, выходят обреченными».

Остались россияне и без медалей в шорт-треке, где очень рассчитывали на Семена Елистратова, но бронза на дистанции 1,5 км так и осталась единственной медалью одного из героев Сочи. Без Виктора Ана сборная России в Пхенчхане смотрелась очень сиротливо.

олимпиада 5 Семен Елистратов, бронза в шорт-треке на дистанции 1,5 км Фото: REUTERS/Damir Sagolj

И ложка дегтя. Проблема допинга не миновала российскую сборную и в Пхенчхане. Положительные пробы обнаружены у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. И если первый вину не признает, то вторая отказалась от вскрытия пробы Б в надежде на смягчение наказания.

Больше, чем рассчитывали

Подводя же краткий итог, нельзя не отметить чувство удовлетворения от этой Олимпиады. Да-да, именно удовлетворения. Сборная России в Корее выступила лучше, чем в Ванкувере в 2010-м. Конечно, хуже, чем в Сочи, но причины всем известны. С другой стороны, Игры в Корее еще раз подтвердили одну очень интересную закономерность: как правило, хозяева олимпиад, с блеском победив дома в неофициальном командном зачете, на следующих Играх выступают не лучшим образом. Те же канадцы, например, в Сочи были третьими. Итальянцы хоть и не выиграли в 2006-м, но все-таки смогли завоевать 11 наград, четыре года спустя взяли в два раза меньше медалей.

олимпиада6 Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В Пхенчхане сборная России недосчиталась массы лидеров, которые, несомненно, добавили бы наград в общую копилку, но даже без них Олимпиаду нельзя не признать успешной. Конечно благодаря прежде всего лыжникам и фигуристам. Да, могло быть и лучше, однако в спорте, как и в жизни, нет места сослагательному наклонению.