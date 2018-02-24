Заварзина не вышла в финал в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российской сноубордистке Алене Заварзиной не удалось квалифицироваться в финал Олимпийских игр в Пхенхчане в параллельном гигантском слаломе.

В полуфинале россиянка встретилась с немкой Селиной Йорг. Теперь Заварзина будет бороться за бронзу, ее соперницей станет другая представительница Германии Рамона Тереза Хофмайстер.

Напомним, в первой попытке Заварзина показала время 44,73 секунды, что стало третьим результатом. В 1/4 финала она опередила швейцарку Жюли Цогг на 1,88 секунды.

Ранее на соревнованиях Йорг уступила еще одна россиянка Екатерина Тудегешева.