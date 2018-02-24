Заварзина вышла в полуфинал в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российская сноубордистка Алена Заварзина квалифицировалась в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.

В 1/4 финала россиянка опередила швейцарку Жюли Цогг на 1,88 секунды.

Финальный заезд пройдет в субботу, 24 февраля. Соперницей Заварзиной станет представительница Германии Селина Йорг, которой ранее уступила еще одна россиянка Екатерина Тудегешева.

В первой попытке в параллельном гигантском слаломе Заварзина показала время 44,73 секунды, что стало третьим результатом.