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Заварзина вышла в полуфинал в параллельном гигантском слаломе на ОИ

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Российская сноубордистка Алена Заварзина квалифицировалась в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.

В 1/4 финала россиянка опередила швейцарку Жюли Цогг на 1,88 секунды.

Финальный заезд пройдет в субботу, 24 февраля. Соперницей Заварзиной станет представительница Германии Селина Йорг, которой ранее уступила еще одна россиянка Екатерина Тудегешева.

В первой попытке в параллельном гигантском слаломе Заварзина показала время 44,73 секунды, что стало третьим результатом.  

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