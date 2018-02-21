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Лыжники Большунов и Спицов завоевали серебро ОИ-2018 в командном спринте

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Российскими лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами Олимпийских игр, заняв второе место в лыжном командном спринте.

Спицов и Большунов в финале пробежали дистанцию за 15 минут 57,97 секунды, уступив 1,71 секунды норвежцам. Бронзу завоевали французские лыжники.

Медаль лыжников стала четвертой серебряной и 13-й по счету наградой для российской команды на Играх-2018.

Портал iz.ru писал о том, что 18 февраля Александр Большунов и Денис Спицов завоевали еще одну серебряную медаль Зимней Олимпиады в эстафете. В составе команды России в гонке участвовали также Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

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