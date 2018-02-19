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Шесть медалей и новое эхо мельдония

«Известия» подводят итоги выходных на Олимпийских играх в Пхенчхане
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Carl Sandin
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Прошедшие выходные принесли России сразу шесть наград в неофициальный медальный зачет Игр-2018. Копилку нашей команды пополнили скелетонист Никита Трегубов (серебро), лыжник Денис Спицев (бронза в гонке на 15 км с раздельным стартом), конькобежка Наталья Воронина (бронза на дистанции 5000 м), фристайлист Илья Буров (бронза) и две эстафетные четверки в лыжных гонках (мужчины - серебро, женщины - бронза).

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Ложкой дегтя стала информация о положительной допинг-пробе на мельдоний керлингиста Александра Крушельницкого. На Играх в Пхенчхане этот спортсмен в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Когда доли секунды решают всё

Скелетонист Никита Трегубов достойно заменил олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова, не получившего приглашение в Пхенхчан. Для 23-летнего уроженца Красноярска даже третье место считалось бы успехом с учётом конкуренции со стороны ряда опытных скелетонистов, в первую очередь братьев Мартинса и Томаса Дукурсов из Латвии.

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Фото: REUTERS/Eric Gaillar

О золоте ни сам россиянин, ни остальные представители Запада даже не заикались – фаворитом изначально выглядел хозяин трассы в Альпензии южнокореец Юн Сун Бин. В силу своей специфики такие виды спорта, как бобслей, санный спорт и скелетон всегда дают преимущество хозяину трассы - конечно, при наличии у него необходимого минимума мастерства. Это связано с тем, что скорость и чистота прохождения жёлоба зависит от количества тренировочных заездов на конкретном объекте, которых у хозяев соревнований однозначно больше. Именно за счёт этого в Сочи праздновал успех Александр Третьяков, а например, в Ванкувере-2010 - канадец Джон Монтгомери.

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В результате Юн Сун Бин опередил своего ближайшего преследователя Никиту Трегубова на 1,63 секунды. 

— Я поздравляю Трегубова с этим успехом – он его заслужил, — заявил «Известиям» пятикратный чемпион мира Мартинс Дукурс. – Испытываю досаду от того, что мне не удалось попасть в призёры – я серьёзно готовился к этим Играм. Но у нас была очень жёсткая конкуренция, и победили достойные соперники. Я за всех из них рад, в том числе за Никиту. Если кто-то думает, что я имею что-то против российских спортсменов, это не так. Я против допинга и нечестных побед. Суд признал правоту Третьякова и сохранил за ним сочинскую золотую медаль – я его поздравляю с этим. И признаю его победу. Не понимаю только одного: почему он не допущен в Пхёнчхан, если признан невиновным.

Связался с медалью

Российский лыжник Денис Спицов оказался в числе молодых спортсменов, которые успешно заменяют группу недопущенных до Олимпиады лидеров – Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и других. Вслед за Александром Большуновым 21-летний атлет доказал, что резервы российского лыжного спорта безграничны. Ещё в первой гонке скиатлоне Денис Спицов был близок к подиуму вопреки завалу на старте в результате столкновения с будущим победителем - норвежцем Сименом Хигстедом Крюгером. Но уже в пятницу он праздновал бронзовый успех в гонке на 15 км с раздельным стартом.

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard

— Досада от неудачи в скиатлоне меня дополнительно мотивировала, поэтому было нетрудно заставить себя выступать на пределе и даже сверх своих возможностей, — сказал «Известиям» Денис Спицов. — Теперь не хочется останавливаться на достигнутом – нас настраивают только на первые места в любой гонке.

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Спустя два дня слова Дениса Спицова оказались пророческими. Мало кто ожидал, что наша эстафетная четверка будет претендовать на медали. Но россияне провели выдающуюся гонку и остановились в шаге от золота. Наша команда лидировала после двух этапов, но на третьем отрезке Симен Крюгер сумел обогнать Алексея Червоткина, чье участие в Пхенчхане-2018 было под большим вопросом из-за ангины. Бежавший на последнем четвёртом этапе Денис Спицов догнал Йоханнеса Клебо, но проиграл ему предфинишный подъём.

—  Есть досада, что отпустил Клебо в конце, но в целом серебро — это наш успех, — сказал «Известиям» после гонки Денис Спицов. — Ребята показали себя на высшем уровне, все до единого. И не надо винить Червоткина – он просто выжал из себя всё, что мог. С учётом проблем со здоровьем, с которыми он столкнулся в январе, Лёша показал великолепный результат. Если бы это была не первая его гонка на этих Играх, возможно, он успел бы «вкатиться» в соревнования и выступить лучше. Но при имевшихся возможностях он сделал всё, что мог.

Великолепная четвёрка

Не подвели и российские лыжницы. Еще недавно казалось, что эпоха безоговорочных побед Ларисы Лазутиной, Елены Вяльбе и Ольги Даниловой в женской лыжной эстафете давно канула в Лету. Со времён "золотого" Турина-2006 наша команда ни разу не была на подиуме в этой дисциплине. Но Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская смогли перевернуть эту неудачную страницу в истории российских лыжных гонок.

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

— Это фантастический успех с учётом всех обстоятельств, — заявил «Известиям» вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Конечно, всем хочется золота, но надо реально смотреть на вещи – на данном этапе оно нам было не по зубам. Не забывайте, что у нас самая молодая по среднему возрасту команда. Но тренеры правильно расставили девчонок по этапам, и они добились заслуженного успеха.

Бронза вопреки

Наталья Воронина неудачно выступила на дистанции 3000 метров, став лишь десятой. Однако «пятёрка» далась ей более успешно. Она уступила лишь голландке Эсме Виссер и чешке Мартине Сабликовой, с которой ехала в паре.

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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— Это был фантастический по своей сложности забег, - заявила «Известиям» Мартина Сабликова. – Наталья составила мне очень жёсткую конкуренцию, не дала расслабиться ни на одну долю секунды. И благодаря ей я вышла в медалисты. А саму Воронину могу только поздравить – её бронза сродни золоту, если участь, что она здесь была без тренера и бригады помощников. Она — настоящий герой!

Сборная российских конькобежцев больше остальных пострадала от от санкций МОК. Приглашение в Пхенчхан получили лишь три спортсмена – помимо Татьяны Ворониной, ими стали Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Из тренеров был аккредитован лишь Сергей Клевченю.

Бронзовый акробат

Фристайлист Илья Буров завершил медальное шествие нашей команды бронзой в акробатике. Эта медаль стала пятой на Олимпиадах для российских фристайлистов за всю историю. 

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Фото: REUTERS/Mike Blake

Первым в этой дисциплине стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин - Павел Кротов - показал четвертый результат (103,17).

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Допинговый скандал? 

Одна из допинг-проб российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, сообщил «Спорт-Экспресс». Однако президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что официального подтверждения положительной допинг-пробы Александра Крушельницкого нет. 

— Мы пытаемся разобраться в ситуации и получить информацию от допинговой службы, — сообщил «Известия» Свищев. — Я разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что не принимал мельдоний после его запрета со стороны WADA.

По сообщениям СМИ, проба «Б» будет вскрыта завтра в присутствии самого спортсмена.

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