Анастасия Кузьмина: «Дома всей семьей говорим на русском»

Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина выиграла третье в своей карьере золото Олимпийских игр. Вслед за победами в спринте в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 спортсменка отпраздновала триумф в масс-старте Пхенчхана-2018. Это уже второй ее подиум на нынешних Играх — ранее родная сестра лучшего на данный момент российского биатлониста Антона Шипулина завоевала серебро в гонке преследования.

После финиша в интервью «Известиям» 33-летняя спортсменка рассказала, как она планирует строить дальнейшую карьеру, и высказалась о ситуации с допинговыми атаками в отношении российских атлетов, в результате которых ее брат не получил приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК) и не смог принять участие в соревнованиях в Корее.

— Сложно было собраться после неудачи в спринте?

-— Мне было необходимо найти свою оптимальную форму. В принципе, это получилось. Несмотря на неудачу в спринте, удалось собраться на остальные гонки.

— Есть желание замахнуться на четвертое олимпийское золото?

— Не думаю об этом, рада тому, что есть сейчас. Я настолько благодарна всем, кто мне помог на этом спортивном пути, что довольна сегодняшним днем. Если мне суждено еще что-то выиграть, чего-то достичь, то это будет уже только бонус.

— Чем это золото отличается для вас от медалей Ванкувера и Сочи?

— Думаю, именно эта победа — самая интернациональная и международная. Эта победа — для моих родителей, которые приехали в Корею. Хотя понятно, выезжали они с не самым хорошим настроением. Это победа для моей команды, без которой ее бы не получилось. Это победа для Словакии, которая вместе со мной радовалась и переживала за каждое мое поражение и каждый хороший результат. И, конечно, это победа для всей России и тех, кто в начале моей карьеры дал мне те основы, благодаря которым я в этом спорте осталась. Это очень длинный список людей, которым я обязана. Не буду называть поименно, поскольку сейчас очень устала и кого-то могу забыть.

— Не собираетесь на этой победной ноте завершить карьеру?

— Логично было бы сказать, что я достигла многих спортивных целей. Женщина с двумя детьми и тремя золотыми олимпийскими медалями должна бы уже успокоиться. Но есть ряд маленьких целей, еще не достигнутых. Например, золото чемпионата мира. В этом сезоне не получается, поэтому нужно бегать следующий. И нет гарантий, что это золото будет выиграно. Поэтому точного решения о завершении карьеры я не хочу озвучивать. А вот то, что до следующей Олимпиады я уже не выдержу, это наверняка.

— Уже решили, чем будете заниматься, когда закончите карьеру биатлонистки?

— После спортивной карьеры очень сложно строить планы. Особенно человеку, который в спорте провел всю жизнь. Нужно всё обдумать, взвесить и понять, что для меня самое главное в этой жизни. Если выбирать дальнейшую профессию, то в первую очередь она должна быть такой, чтобы мои дети были рядом. Потому что сейчас им меня не хватало.

— Вы уже больше 10 лет живете в Словакии и свободно говорите на словацком языке. Ощущаете себя в большей степени словачкой, чем русской?

— Мне и моей семье комфортно жить в Словакии. На сегодня для нас это идеальное место для жизни. Но называть себя в полной мере словачкой я бы не стала. Я никогда ей не буду.

— Детей заставляете учить русский?

— Что значит «заставляете»? Мы дома разговариваем на русском. Потому что лишить детей возможности говорить на двух-трех иностранных языках — это преступление.

— Долго пришлось учить словацкий после переезда?

— Специально уроки я не брала. Учила самостоятельно, естественным способом. Когда в 2009 году здесь же в Пхенчхане я выиграла серебро чемпионата мира, пришлось объясняться перед журналистами на их родном языке. Для меня это был первый крупный успех, а в Словакии это серебро воспринимали как сенсацию. И отбоя от желающих взять интервью не было. Спасибо девчонкам из нашей сборной, которые помогали мне освоить язык. Я довольно быстро начала его понимать и говорить на нем. Хотя мой муж Даниэль знает его еще лучше. Он, правда, и живет в Словакии дольше. (Смеётся.)

— Запись Антона Шипулина в Instagram с поздравлениями с сегодняшней победой стала его первым публичным комментарием ваших выступлений на Олимпиаде. Он поздравил вас лично?

— Примерно те же слова, что были в соцсетях, он написал мне сразу после гонки. В ближайшее время созвонимся, поговорим подробнее. Я рада, что доставила ему хоть какую-то радость на фоне той несправедливости, с которой он столкнулся за последнее время. Мы очень переживали за Антона. Наша мама здесь в Корее несколько раз повторила: «Жаль, что Антона нет здесь». Это золото я посвящаю брату.

— Вы планируете приехать на завершающий сезон этап Кубка мира в родную Тюмень?

— Хочется туда поехать. Очень рада, что Международный союз биатлонистов (IBU) оставил этот этап в Тюмени. Это очень важно в сложившейся ситуации. Да, сейчас часть биатлонистов угрожают бойкотом соревнования. Но это их личное дело. Каждый должен решить для себя: протестовать или приехать на соревнование и делом доказать свое превосходство. Постоянные ассоциации России с допингом крайне неприятны. Тем более вокруг этого слишком много противоречий и неопределенности, чтобы настолько категорично обвинять в этих грехах страну. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне снять обвинения с отстраненных российских спортсменов это показало.

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