Фристайлисты из Украины и РФ обнялись на соревнованиях в Пхенчхане

Украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров обнялись на Олимпиаде в Пхенчхане. Российский спортсмен рассказал, что обрадовался победе украинца и поздравил его с победой, передает «Спорт-Экспресс».

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко (Украина) и бронзовый призер Илья Буров (Россия) на пьедестале почета в Пхёнчане. #спортвнеполитики pic.twitter.com/ssM8Hz1IWR — Рустем Адагамов (@adagamov) 18 февраля 2018 г.

«У нас очень хорошие отношения. Мы дружим. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы — это друзья. Мы же славяне», — рассказал российский спортсмен.

Как сообщал портал iz.ru, российский фристайлист Илья Буров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане принес в общий зачет российской сборной очередную бронзовую медаль. Золото завоевал украинец Александр Абраменко (128,51). Серебряная медаль досталась китайскому спортсмену Цзя Цзуняну (128,05).

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