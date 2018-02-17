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Фристайлистка Таталина вышла в финал на Играх в дисциплине слоупстайл

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Фото: TASS/Petter Arvidson
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Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла восьмое место в квалификации и смогла выйти в финал соревнований в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх – 2018.

Как сообщает «РИА Новости», Таталина набрала 81 балл во второй попытке и тем самым обеспечила себе путевку в финал. Еще одна российская спортсменка Лана Прусакова смогла занять только 14-е место, заработав 70,60 балла и не примет участие в финале.

Лучший результат в 91,40 балла показала спортсменка шведской сборной Эмма Дальстрём. Комплект медалей в слоупстайле среди женщин будет разыгран в субботу, 17 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в финальную часть соревнований зимних Олимпийских игр – 2018 по прыжкам на лыжах с большого трамплина вышли четверо россиян.

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