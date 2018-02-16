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Конькобежка Воронина сравнила бронзу Олимпиады-2018 с золотом

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Фото: Global Look Press/Wang Haofei
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Российская конькобежка Наталья Воронина сравнила с золотой медалью бронзу, завоеванную на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

«Эта медаль для меня как золотая при такой обстановке. Я бежала за себя и за тех, кто сюда не приехал», — поделилась эмоциями спортсменка.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил спортсменку с получением награды.

«Поздравляю Наталью Воронину с бронзой в конькобежном спорте!» — написал политик в своем Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м. Эта награда для сборной России стала восьмой в копилке российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года.

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