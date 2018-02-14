Голландская конькобежка Йорин тер Морс завоевала золото на дистанции 1 тыс. м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает «Спорт-эЭкспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение было установлено американской конькобежкой Крис Уитти на Олимпийских играх 2002, ее результат составлял 1 минуту 13,83 секунды. Второе место досталось японке Нао Кодайра (+0,26), бронзу завоевала ее соотечественница Михо Такаги (+0,42).

Ранее голландская конькобежка Ирэн Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль на дистанции 1,5 тыс. м.