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Голландская конькобежка Йорин тер Морс завоевала золото на дистанции 1 тыс. м

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Голландская конькобежка Йорин тер Морс завоевала золото на дистанции 1 тыс. м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает «Спорт-эЭкспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение было установлено американской конькобежкой Крис Уитти на Олимпийских играх 2002, ее результат составлял 1 минуту 13,83 секунды. Второе место досталось японке Нао Кодайра (+0,26), бронзу завоевала ее соотечественница Михо Такаги (+0,42).

Ранее голландская конькобежка Ирэн Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль на дистанции 1,5 тыс. м.

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