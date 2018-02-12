Голландская конькобежка Ирэн Вюст завоевала пятое золото Олимпиад
Голландская конькобежка Ирэн Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Спортсменка показала результат 1 минута 54,35 секунды.
Серебро у японки Михи Такаги (1 минута 54,55 секунды), обладательницей бронзы стала еще одна представительница Нидерландов — Маррит Ленстра (1 минута 55,26 секунды).
Россиянки в финальном забеге не участвовали.