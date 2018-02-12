Российские керлингисты уступили в полуфинале в дабл-миксте на ОИ
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александра Крушельницкий не смогли пробиться в финал в дабл-миксте на Олимпиаде. Россияне уступили швейцарской команде.
Встреча завершилась со счетом 5:7 в пользу швейцарцев, передает ТАСС.
Таким образом, российская пара в матче за «бронзу» сразятся с норвежской командой. Встреча пройдет 13 февраля.
За золотые медали Олимпиады поборются канадская и швейцарская пары.
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