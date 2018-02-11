Голландский конькобежец Крамер завоевал золото ОИ на дистанции 5000 м

Конькобежец из Нидерландов Свен Крамер с олимпийским рекордом выиграл забег на дистанции 5000 м на Играх в Пхенчхане.

31-летний Крамер показал время 6 мин. 9,76 сек., таким образом, спортсмен превзошел свое собственное достижение, показанное на Играх в Сочи (6.10,76).

Серебро завоевал канадец Тед-Ян Блумен (6.11,616). Бронзовая медаль досталась норвежцу Сверре Лунде Педерсену (6.11,618).

Ранее 11 февраля сообщалось, что американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал олимпийское золото в дисциплине слоупстайл.