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Тренер конькобежки Ворониной прокомментировал ее выступление на ОИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Тренер российских конькобежек Сергей Клевченя прокомментировал выступление Натальи Ворониной на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, где она завоевала бронзовую медаль. По словам наставника спортсменки, он испытал невероятные эмоции от ее забега.

«Эти эмоции незабываемы, в переломный момент, когда закончились 3 км и она даже прибавила в скорости. Тренер в этот момент может только кричать, махать руками и стучать ногами», — приводит слова тренера «РИА Новости».

Сама спортсменка рассказала, что в условиях выступления на турнире бронзовая медаль для нее равноценна золотой, передает «Спорт-Экспресс».

«Эта медаль для меня как золотая при такой обстановке, Я бежала за себя и за тех, кто сюда не приехал», — отметила конькобежка.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м. Второе место досталось чешке Мартине Сабликовой, золото завоевала представительница Нидерландов Эсме Виссер.

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