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Фристайлист Буров завоевал бронзу Олимпиады

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российские спортсмены завоевали очередную бронзовую медаль Олимпийских игр – 2018. Награду в копилку команды принес фристайлист Илья Буров.

Россиянин в третьем раунде набрал 122,17 балла, которые принесли ему бронзовую медаль, передает «РИА Новости».

Золото завоевал представитель Украины Александр Абраменко (128,51). Серебряная медаль досталась китайскому спортсмену Цзя Цзуняну (128,05).

На текущий момент в активе российской команды 11 медалей: три серебряных и восемь бронзовых наград.

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