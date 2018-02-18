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Два российских лыжника вышли в финал фристайла на Олимпиаде-2018

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Фото: TASS/Zuma/Joel Marklund
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Два российских фристайлиста Илья Буров и Павел Кротов вошли в число 12 сильнейших спортсменов и обеспечили себе участие в финале на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Илья Буров показал лучший результат в лыжной акробатике со второй попытки, но смог пройти в квалификацию с лучшим результатом 126,55 балла. Павел Кротов стал пятым и набрал 124,89 балла, также обеспечив себе место в финале.

Как сообщает «Газета.ру», из борьбы за медали досрочно выпали Максим Буров и Станислав Никитин, которые квалификацию не прошли. Финал соревнований пройдет в Пхенчхане 18 февраля.

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