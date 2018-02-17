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Поляк Стох завоевал олимпийское золото в прыжках с трамплина

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Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
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Спортсмен сборной Польши Камил Стох завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде в Пхенчхане. Суммарно ему удалось набрать 285,7 балла.

Второе место занял представитель Германии Андреас Веллингер — 282,3 балла. Бронзовая медаль досталась норвежцу Роберту Юханссону — 275,3 балла.

Российские спортсмены Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 26-е и 30-е места соответственно.

Зимние Олимпийские игры, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане, завершатся 25 февраля.

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