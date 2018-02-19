Александр Большунов: «Мы могли выиграть золото в эстафете»

Российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова завоевала серебро в мужской лыжной эстафете. Молодые спортсмены из РФ в равной борьбе уступили лишь норвежской команде. Для 21-летнего Александра Большунова это уже вторая медаль на этих Играх. Ранее он стал бронзовым призером в личном спринте. В эстафете уроженец села Подывотье Брянской области бежал на втором этапе и закончил его на первом месте, обеспечив нашей сборной отрыв в 30 секунд.

После церемонии награждения в Олимпийском парке Хвенге Александр Большунов дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от своих успехов, рассказал о январских проблемах со здоровьем и причинах неудачи Алексея Червоткина на третьем этапе.

— Как на вкус эта серебряная медаль?

— Вкуснее, чем бронзовая (спортсмен улыбается и в шутку кусает медаль). Тем более это ближе к золоту. Тяжелая, весят примерно одинаково.

— Прошлый старт в спринте помог вам адаптироваться к эстафете?

— Конечно. Я получил отличный опыт и поэтому хорошо чувствовал себя в эстафете. Надеюсь, за счет этого наберу форму и к марафону, если все-таки приму в нем участие.

— Вы выздоровели незадолго до Олимпиады и не должны были выступать в спринте. Почему вы всё же настояли на своем приезде 11 февраля и участии в первых гонках?

— Было желание не просто зацепиться за шанс, а поучаствовать в как можно большем числе заездов. Тем более в спринте мне удавалось до этого хорошо выступать. Я понимал, что это моя дистанция, ради участия в гонке на которой я должен ехать и бороться. И не просто бороться, а завоевывать медали. И это было сделано, несмотря на крайне тяжелое состояние.

— Была реальная угроза из-за болезни пропустить Олимпиаду?

— Нет. Мне просто хотелось и побыстрее выйти из больницы, и почувствовать себя здоровым.

— Тяжело было «вытянуть» спринт с учетом этих проблем?

— Да, реально тяжело. Когда все спортсмены подходят в лучшей форме к главным стартам своей жизни, а ты лежишь в больнице… Рад, что смог в этих условиях набрать кондиции и соревноваться с ними на равных.

— Вы довольны своим вторым этапом в эстафете? Все-таки «привезли» великому норвежцу Мартину Сундбю больше 30 секунд отрыва…

— Но было в ходе этапа и 40 секунд, которые я мог удержать. Так что нет, я недоволен. Все-таки еще чувствуются отголоски этих проблем со здоровьем.

— Алексею Червоткину пришлось еще хуже?

— Да, он ведь вообще в первый раз вышел на официальный старт на этой Олимпиаде. Не было у Леши возможности прочувствовать эту трассу, войти в ритм, сказалось отсутствие соревновательной практики. Уверен, будь это не первый выход в Пхенчхане, Червоткину удалось бы более удачно пройти этап. Так что не надо его винить, если кто-то вздумал это делать. Он выжал из себя всё что можно, если не больше. За ним было страшно наблюдать — он шел с черными глазами, на морально-волевых докатил до конца этапа и не мог подняться со снега, когда отправил на последний этап Дениса Спицова.

— В таких условиях серебро можно назвать подвигом...

— У нас сильные ребята, поэтому думали мы только о золоте. И могли его выиграть. Наш старт это показал. К сожалению, Лехе Червоткину было тяжело в связи со всеми названными проблемами. Но он вытянул свой этап и не дал лидерам оторваться от нас. Так что шанс был.

— Вас не трогает даже то, что вы бежали на одном этапе с такими звездами, как Мартин Сундбю, Дарио Колонья, Морис Монифика и Ийво Нисканен?

— Я не обращал на это внимания. Андрей Ларьков обеспечил мне хороший отрыв. Я думал лишь о том, чтобы его увеличить. Сразу включился и набрал ход, чтобы не было возможности ко мне подобраться и заставить вести их за собой. Можно было поберечь силы, но при преимуществе в 18 секунд нельзя было дать догнать себя. Поэтому я решил наращивать отрыв. Довел его до 40 секунд — жаль, что не удержал. Из-за быстрого начала этапа чуть выдохся, а соперники начали ускоряться. И сократили разрыв.

— Лыжи хорошо шли?

— Да, они были отлично подготовлены. Тренировочные, которыми я пользовался на раскатке перед гонкой, не шли совсем. А с боевыми сразу пошло так, что готов был летать по трассе.

— Сегодняшние норвежцы — в первую очередь Симен Хенстад Крюгер и Йоханнес Клебо — нашей команде не по зубам?

— Нам все по зубам. Мы им совсем немного проигрываем. Так что шансы есть.

— С малой родины приходит много поздравлений с победой?

— Да, все поздравляют. Но я пока еще не отвечал — сделаю это, когда закончу выступление на Олимпиаде. Впереди еще заключительные этапы Кубка мира – 2017/18. После них, наверное, съезжу на малую родину.

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