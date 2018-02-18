Тренер оценил выступление российских лыжников на Олимпиаде

Первый тренер российского лыжника, серебряного призера Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александра Большунова Николай Нехитров оценил выступление своего подопечного на Олимпиаде.

«Основная составляющая, которая играет роль в Олимпийских играх, — это характер, характер у него настоящего воина, который умеет воевать, хочет побеждать и никогда не сдается. Это отличительная особенность Саши Большунова. Он очень умный парень, всё быстро усваивает, работает над собой, высчитывает ошибки спортсменов, ведет постоянный анализ», — приводит слова Нехитрова ТАСС.

Как писал портал iz.ru, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро Олимпийских игр. Первое место досталось норвежским спортсменам. Бронзовые медали завоевали французские лыжники.