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Тренер оценил выступление российских лыжников на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Первый тренер российского лыжника, серебряного призера Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александра Большунова Николай Нехитров оценил выступление своего подопечного на Олимпиаде.

«Основная составляющая, которая играет роль в Олимпийских играх, — это характер, характер у него настоящего воина, который умеет воевать, хочет побеждать и никогда не сдается. Это отличительная особенность Саши Большунова. Он очень умный парень, всё быстро усваивает, работает над собой, высчитывает ошибки спортсменов, ведет постоянный анализ», — приводит слова Нехитрова ТАСС.

Как писал портал iz.ru, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро Олимпийских игр. Первое место досталось норвежским спортсменам. Бронзовые медали завоевали французские лыжники.

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