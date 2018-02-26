Войнов: «Мы играли на пределе своих возможностей»

28-летний хоккеист Вячеслав Войнов стал одним из главных героев сборной России на Играх-2018. Игрок СКА был признан лучшим защитником и попал в символическую сборную олимпийского турнира. Для него золото Пхенчхана стало третьим большим трофеем в карьере. Ранее уроженец Челябинска дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (в 2012 и 2014 годах). Теперь для попадания в так называемый «Тройной золотой клуб» (победители Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ) ему осталось выиграть только чемпионат мира.

Карьера россиянина за океаном досрочно завершилась осенью 2014 года, когда Вячеслав Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии. Предполагаемой жертвой называли жену Вячеслава — Марту. На время следствия лига отстранила хоккеиста от выступлений в своем чемпионате. В сентябре 2015 года он принял решение вернуться в Россию и вскоре покинул США вместе со своей супругой, с которой и живет до сих пор.

В октябре 2015 года Вячеслав Войнов подписал контракт с петербургским СКА и вернулся на лед после практически годового перерыва. Прошлой весной защитник пережил непростую травму, из-за которой полностью пропустил победный для армейцев Кубок Гагарина – 2017, а также весь подготовительный период к нынешнему сезону. Несмотря на это, после выздоровления он смог вернуть себе место в первой паре защитников клуба, а затем вместе с Владиславом Гавриковым составил главный оборонительный тандем национальной команды на Олимпийских играх в Южной Корее.

— Уже оценили особый статус выигранного золота?

— Я еще не окончательно осознал эту победу, не свыкся с мыслью о достигнутой цели, к которой мы так долго и упорно шли. Наверное, со временем пойму, что произошло. Мы хотели выиграть эту Олимпиаду, стремились к золоту. Сейчас я испытываю небольшое опустошение после выполненной тяжелой работы. Но это — очень приятное опустошение.

— Что чувствовали на последних минутах основного времени?

— Мы во всех матчах старались показывать свой лучший хоккей на протяжении всех 60 минут. Этот финал не был исключением. Что-то у нас получалось, а на отдельных отрезках испытывали трудности. Надо отдать должное сопернику, оказавшему достойное сопротивление. Но всё это время мы думали только о том, что в каждом эпизоде надо сыграть на пределе возможностей. И в конце третьего периода, проигрывая, думали об этом же. За счет этого сумели отыграться и дожать немцев в овертайме.

— Ожидали такого сопротивления со стороны команды Германии?

— Их игра не стала для нас неожиданностью. Мы смотрели видео их предыдущих матчей. Понимали, что нужно отнестись к немцам серьезно.

— Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российским спортсменам выйти на церемонию закрытия под своим флагом. Вас его действия не раздражают?

— Не могу сказать, что раздражают. Нас уже ничего не удивляет в последнее время. Но расстраивает эта история очень сильно. Однако раз так уже решили — ничего не поделаешь.

— Чем отличается сочинская Олимпиада с игроками НХЛ и Игры в Пхенчхане без них?

— Трудно сказать. Главное, медаль одна и та же. И эмоции те же самые. От того, что не было представителей НХЛ, радость от этого золота меньше не становится.

— Выиграть золото Олимпиады сложнее, чем Кубок Стэнли?

— Это несравнимые вещи. Выиграть титул с клубом — это одно, выиграть золото со сборной — другое. Но победа есть победа — эмоции всегда фантастические.

— На этой Олимпиаде большинство игроков сборной представляют два российских клуба — СКА и ЦСКА. Можете оценить, как на олимпийский успех повлияла сыгранность команды в матчах КХЛ?

— У нас есть селекция в сборной. Наставник собирал ту команду, которая ему нужна. И на Кубке мира, и на чемпионатах мира Олег Валерьевич сам выбирал, кто ему нужен, а кто нет. Нашей задачей было выполнять установку главного тренера, отрабатывать каждый эпизод и приносить результат. Раз мы выиграли золото Олимпиады, значит, все сделали всё правильно — и тренеры, и хоккеисты, и руководство. Каждый качественно выполнил свою работу. И это принесло нам победу.

— У вас уже есть две победы в Кубке Стэнли, теперь — олимпийское золото. Задумываетесь над тем, что до «Тройного золотого клуба» осталось выиграть один чемпионат мира?

— В данный момент абсолютно об этом не думаю. Сейчас у меня — эмоции и еще раз эмоции…

— Можно сказать, что события, вынудившие вас уехать из США, в итоге пошли вам на пользу?

— На самом деле это так. Расскажу секрет: это всё было сделано специально, чтобы приехать и выиграть Олимпиаду (смеется).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter