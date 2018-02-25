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Овечкин прокомментировал победу российских хоккеистов на Олимпиаде

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал победу хоккейной сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!» — написал Овечкин в Instagram.

Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпийских игр, обыграв немцев со счетом 4:3.

В прошлый раз российские хоккеисты победили на Играх 1992 года во французском Альбервиле, когда также выступала под нейтральным флагом. В 1998 году сборная РФ по хоккею вышла в финал Олимпиады в японском городе Нагано. Однако в финале россияне проиграли чехам.

Ранее портал iz.ru писал, что российских хоккеистов поздравил с победой президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме глава государства особо подчеркнул, что бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль.

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