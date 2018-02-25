Путин поздравил российских хоккеистов с победой на ОИ-2018

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Германии в финале Олимпиады в Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье, 25 февраля, на сайте Кремля.

«Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться», — говорится в телеграмме президента.

Путин особо подчеркнул: бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль Игр 2018 года. Главный тренер хоккейной команды Олег Знарок рассказал о том, что президент поздравил команду после победы.

В воскресенье, 25 февраля, финальный матч Олимпиады по хоккею между Россией и Германией завершился победой россиян (4:3). После победы своих подопечных Знарок признался, что финал Игр-2018 стал самым важным матчем в жизни.