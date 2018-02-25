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Знарок назвал победный финал ОИ-2018 самым важным в жизни

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок назвал победный финал Олимпийских игр – 2018 самым важным матчем в жизни.

«Этот матч для меня был самым важным в жизни. Сложно сказать [что чувствовал за две минуты до конца третьего периода], там было всё — решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось», — цитирует тренера агентство ТАСС.

Также Знарок рассказал, что старался сохранять спокойное лицо на протяжении всего матча, чтобы его подопечные не заметили волнения.

«Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели», — пояснил он.

Напомним, 25 февраля в финале олимпийского турнира по хоккею состоялся матч между российской командой и сборной Германии, встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Счет открыл Вячеслав Войнов на последней минуте первого периода. Никита Гусев забросил две шайбы на 54-й и 60-й минутах. Решающую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов. 

По итогам турнира Никита Гусев стал лучшим бомбардиром турнира, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов возглавили список лучших снайперов. Ковальчук был признан самым ценным игроком ОИ.

Российские хоккеисты завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения под звуки олимпийского гимна российские спортсмены и болельщики на трибунах пели гимн России.

 

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