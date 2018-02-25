Медведев поздравил российских хоккеистов с победой на ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов, одержавших победу над сборной Германии в финале олимпийского турнира по хоккею и взявших золото Олимпиады в Пхёнчхане.

Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас! #PyeongChang2018 #Olympics — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 февраля 2018 г.

Напомним, встреча состоялась 25 февраля, матч закончился счетом 4:3 в пользу российской команды.

У россиян отличились Вячеслав Войнов, открывший счет в матче на последней минуте первого периода, и Никита Гусев, оформивший дубль (54-я и 60-я минуты). Решающую шайбу в овертайме в меньшинстве забросил Кирилл Капризов.

Российские хоккеисты вышли в финал ОИ впервые за 20 лет.