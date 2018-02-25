Хевертц изменила доклад о роли ОКР в допинговых нарушениях на ОИ-2018

Глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц рассказала о внесении в доклад изменений, которые должны продемонстрировать непричастность Олимпийского комитета России (ОКР) к двум случаям допинговых нарушений российских спортсменов на Олимпиаде-2018.

«Мы хотели убедиться, что роль Олимпийского комитета России в этих конкретных допинговых случаях была понята. Мы хотели показать, что это не было частью системы допинговых манипуляций. Мы хотели уточнить, что ОКР был к этому абсолютно непричастен и что это были обособленные случаи», — приводит ее слова Inside The Games.

25 февраля в рамках сессии МОКа был представлен доклад Хевертц о соблюдении российской стороной требований исполкома комитета. Комиссия заключила, что критерии были выполнены, а нарушения антидопинговых правил носят несистемный характер.

Тем не менее было принято решение не восстанавливать членство перед церемонией закрытия Олимпийских игр. Ожидается, что МОК рассмотрит возможное восстановление ОКР в начале марта.

25 февраля МОК запретил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады.

Напомним, допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевы показали положительный результат на допинг.