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Глава МОКа рассказал об уровне проведения Олимпиады в Пхёнчхане

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Все участники Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане высоко оценили уровень проведения соревнований. С таким заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Условия, которые были предоставлены спортсменам, — Олимпийская деревня и объекты — были высоко оценены, ни один спортсмен не выразил недовольство», –– цитирует ТАСС Баха.

Президент МОКа также отметил, что Игры запомнятся великолепными результатами спортсменов и неожиданными рекордами.

«В этом и есть суть Олимпийских игр, соревнования прошли великолепно. Мы также стали свидетелями рекордного числа национальных олимпийских комитетов, принявших участие в Играх, — атлеты из России, шесть стран впервые приняли участие в Олимпиаде. Зимние Игры становятся всё популярнее, что также стало успехом», — добавил Бах.

По его мнению, оргкомитет Игр провел фантастическую работу.

«Необходимо помнить о том, что было еще девять месяцев назад, о том, на каком этапе были эти Игры. Вообще стоял вопрос, будут ли они проведены в Пхёнчхане, будет ли гарантирована безопасность спортсменов. В целом ряде стран было нежелание покупать билеты, но результат налицо», –– сказал Бах.

Церемония закрытия Олимпиады состоится в воскресенье, 25 февраля.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) назвал грядущее восстановление членства в МОКе и восстановление всех российских атлетов главным итогом Олимпиады в Пхёнчхане. Данный вопрос будет обсуждаться в начале марта.

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