Медведева назвала предсказуемым решение МОКа по дисквалификации ОКР

Российская фигуристка Евгения Медведева считает предсказуемым решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом она сообщила журналистам.

«Это было предсказуемо. На церемонию закрытия пойду», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Ранее исполком МОКа поддержал рекомендации наблюдательной комиссии во главе с Николь Хеверц и постановил не восстанавливать членство ОКР до проведения анализа всех допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля в 14:00 мск.