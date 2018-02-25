Фигуристка Медведева назвала вдохновившую ее героиню

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что произвольная программа, с которой она выступала на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, поставлена по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

«Анну Каренину» я читала, смотрела несколько экранизаций. Моя произвольная программа поставлена по мотивам последнего фильма. Меня очень вдохновил образ Карениной. Думаю, мы похожи с ней и внешне, и чертами характера», — приводит ее слова «Газета.ру».

По сумме короткой и произвольной программ 18-летняя Медведева завоевала серебро с результатом 238,26 балла.

Теперь фигуристка хочет принять участие в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.