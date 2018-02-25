Прямой эфир
Сюжет:

Шведские керлингистки завоевали золото Олимпиады в третий раз

0
Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная Швеции по керлингу разгромила команду Южной Кореи со счетом 7:3 в финале турнира и завоевала золотую медаль зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Шведки поставили рекорд, одержав победу на Играх в третий раз.

В состав сборной триумфаторов вошли Анна Хассельборг (скип), Агнес Кнохенхауэр, Сара Макманус, Йенни Волин и София Мабергс. 

Бронза досталась сборной Японии, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американским керлингистам по ошибке вручили женские медали Игр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК запретил атлетам из РФ пройти под флагом страны на закрытии Олимпиады
Делегация КНДР прибыла в Южную Корею на закрытие Олимпиады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017