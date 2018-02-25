Шведские керлингистки завоевали золото Олимпиады в третий раз
Женская сборная Швеции по керлингу разгромила команду Южной Кореи со счетом 7:3 в финале турнира и завоевала золотую медаль зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Шведки поставили рекорд, одержав победу на Играх в третий раз.
В состав сборной триумфаторов вошли Анна Хассельборг (скип), Агнес Кнохенхауэр, Сара Макманус, Йенни Волин и София Мабергс.
Бронза досталась сборной Японии, указывает ТАСС.
Ранее портал iz.ru сообщал, что американским керлингистам по ошибке вручили женские медали Игр.