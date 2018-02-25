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Делегация КНДР прибыла в Южную Корею на закрытие Олимпиады

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daniel A. Anderson
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Делегация КНДР из восьми высокопоставленных чиновников прибыла в Южную Корею на церемонию закрытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане, сообщает Yonhap, ссылаясь на источники в Северной Корее.

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Среди делегатов — несколько лиц, отвечающих за ядерные вопросы, и представители министерства иностранных дел. Возглавляет группу заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Ожидается, что визит продлится три дня. 

Как отмечает агентство, состав делегации вызвал предположения о том, что чиновники могли бы обсудить с представителями Сеула вопросы урегулирования ядерного противостояния и улучшения отношений с США.

В январе 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, артистов и чиновников, на Олимпиаду-2018.

Игры также посетила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она передала ему приглашение посетить Пхеньян.

По мнению постпреда США Никки Хейли, Пхеньян решил вступить в диалог с Сеулом только из-за трудной ситуации, сложившейся в КНДР после введения санкций. 

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